"Personne n'a été à la hauteur" : Hasi en mode soufflante après le premier trauma anderlechtois de la saison

Anderlecht se réveille groggy après l'élimination d'Anderlecht en Europa League. Les Mauves sont tombés de haut en Suède.

La différence de valeur marchande entre les deux noyaux (du simple au quintuple pour Anderlecht) n'a pas sauté aux yeux hier soir. Pour quelqu'un ne connaissant pas les deux équipes, la différence penchait même du côté d'Häcken en première mi-temps. Et la différence de rythme entre les deux équipes (le championnat suédois en est bien plus loin dans sa saison) n'expliquait pas à elle seule les manquements bruxellois.

Besnik Hasi n'a pas tourné autour du pot en conférence de presse : "Häcken méritait sa qualification ; on a été dramatiques aujourd'hui. Je ne peux citer personne qui ait été à la hauteur. On a été négligents, trop lents, on n'a pas montré d'intensité et on les a laissés prendre leur revanche. On a manqué de tout en première mi-temps. C'était 1-0 au repos, mais cela aurait pu être 2-0 ou 3-0", explique-t-il au Nieuwsblad.

Le premier objectif de la saison est un échec

Anderlecht a tout de même réagi en deuxième mi-temps, il ne pouvait pas en être autrement. Mais cela n'a pas suffi : "Nous sommes sortis des vestiaires un peu plus forts et avions davantage la possession du ballon. Après l'égalisation, on avait l'impression qu'on revenait petit à petit dans le match et qu'on se créait des occasions plus dangereuses. Mais on restait trop lents défensivement et on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but".

De quoi précipiter une élimination précoce : "C'est dommage. On fait tous du mauvais travail ici. Il faut continuer à travailler et à apprendre de nos erreurs. On ne peut pas compter uniquement sur le talent ; c'est clairement la leçon à retenir pour les prochains matchs".

Bouté de l'Europa League au deuxième tour de qualification, Anderlecht est donc encore loin d'être assuré de jouer en Europe jusqu'en hiver. Les Mauves doivent désormais passer deux tours en Conférence League, à commencer par le match aller contre le Sheriff Tiraspol jeudi prochain.