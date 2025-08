Anderlecht déjà dans le fossé : le geste fort de la direction envers les supporters mécontents

Un camouflet. On ne peut pas dire grand-chose de plus sur l'élimination douloureuse d'Anderlecht contre Häcken. Les Mauves se la jouent profil bas et font un geste envers leurs supporters.

Avec ce deuxième tour préliminaire d'Europa League, les supporters d'Anderlecht ont regoûté à l'ambiance des déplacements européens. Mais ils se sont également rappelés des mines basses au retour d'une déconvenue continentale. Le retour de Göteborg (où évolue Häcken) est donc assez pénible. D'autant plus que se déplacer dans le sud de la Suède était un déplacement relativement coûteux. Les supporters remboursés S'y rendre pour assister à l'infâme prestation d'hier soir ne s'est pas avéré un investissement très rentable. Certes, c'est le lot du supporter lorsqu'il choisit de soutenir son équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais hier, l'attitude des joueurs sur le terrain était en dessous de tout. Conscient de la grogne en tribune, Anderlecht a fait un premier geste en remboursant leurs billets aux supporters. Pour beaucoup, le ticket à 16 euros ne représente toutefois pas grand-chose comparé aux frais du voyage. Cela reste tout de même un premier pas, qui montre que le club est bien conscient d'avoir déjà fortement déçu ses sympathisants.