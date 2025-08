Un Anderlechtois s'est tout de même présenté face à la presse : "Comme si Häcken avait plus envie que nous"

Du côté de Neerpede, il faudra un certain temps avant de digérer l'élimination à Häcken. Enric Llansana s'est présenté dépité face à la presse.

Ces derniers mois, Colin Coosemans était souvent le joueur désigné comme communicateur en situation de presse, en tentant d'aller éteindre l'incendie en interview. Après avoir montré beaucoup de personnalité sur le terrain, Enric Llansana en a fait de même derrière le micro en se prêtant à son tour à l'exercice.

"Ça fait vraiment mal. On a très mal débuté le match. C'était comme si Häcken avait plus envie que nous. Ils étaient tout simplement plus affûtés. Le penalty qu'ils reçoivent est léger. Et ensuite, il y a cette séance de tirs au but qui est une loterie", débute-t-il pour Het Nieuwsblad.

Le Sporting dépassé

Pour le Néerlandais, Anderlecht a déjà loupé le coche jeudi dernier : "Si on repense au match de la semaine dernière, on aurait tout simplement dû les éliminer à domicile. On a eu de nombreuses occasions de gagner plus largement. Notre objectif était d'atteindre la Ligue Europa. Bien sûr, la déception est immense".

"Heureusement, il nous reste la Conférence League. Il faut vite oublier ce soir. Il faut se regarder dans le miroir ce soir et retravailler dur la semaine prochaine. Et s'assurer d'atteindre la Conférence League", conclut-il.

Les Mauves devront vite se remobiliser : jeudi prochain, ce seront les Moldaves du Sheriff Tiraspol qui rendront visite au Sporting. Avec à nouveau deux matchs de championnat intercalés entre les rencontres européennes, au Cercle de Bruges et contre Zulte Waregem.