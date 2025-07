Anderlecht fait le job sans la manière et ira en Suède avec une courte avance

Le RSC Anderlecht a battu le BK Häcken d'une courte tête ce jeudi pour son entrée en lice européenne. Un résultat positif, qui fera oublier la manière peu convaincante.

Il régnait une belle ambiance dans un Lotto Park soldout (mais amputé d'une partie de sa tribune supérieure à la suite des sanctions de l'UEFA) pour ce premier match officiel de la saison 2025-2026. L'entrée en lice du RSC Anderlecht était très attendue, et le résultat aura été au bout (1-0).

Pour cette première de la saison, Hasi est forcé d'un peu bricoler et aligne un trois arrière composé de N'diaye, Kana et Hey. Maamar hérite d'un rôle très libre dans l'entrejeu, qui le laissera un peu perdu par moments, tandis que Angulo et Degreef animent les flancs.

Bien vite, la différence de niveau technique entre les deux équipes est évidente, et le BK Häcken n'a pas l'air particulièrement plus affûté que les Mauves malgré 16 matchs de championnat déjà joués. Angulo met son flanc à mal à plusieurs reprises, un centre en retrait force presque l'autogoal suédois (5e). Dolberg passera à côté de l'ouverture du score, sur une frappe de Stroeykens renvoyée dans ses pieds par Berisha (13e).

Dolberg soulage tout le monde

Être supérieur est une chose, concrétiser en est une autre et si le RSCA joue vers l'avant, il manque d'idées dans le dernier geste, à l'image de Degreef et Stroeykens, empruntés. Le BK Häcken joue le contre : Svanbäcke prend Hey et Kana de vitesse, mais le Danois s'offre un retour trois étoiles (21e). Une glissade de N'diaye donne lieu à une nouvelle frayeur (33e). Bref : il est temps de marquer.

Et dans ces cas-là, Anderlecht sait qui appeler. Un long ballon de Hey va trouver Stroeykens, qui dévie pour Kasper Dolberg : le Danois fusille froidement Berisha (35e, 1-0). Il fallait bien cela pour soulager le Lotto Park, et mettre un coup sur la tête de Häcken puni au pire moment. Gustafsson tentera bien une frappe lointaine (41e), sans conviction, comme Degreef dans l'autre sens (44e).

Au retour des vestiaires, Anderlecht paraîtra un peu léthargique, à l'exception d'Angulo qui multiplie les raids, force un carton jaune et trouve presque Dolberg, légèrement poussé dans le rectangle sans qu'un penalty soit sifflé (53e). On sent cependant que c'est Häcken, malgré ses évidentes limites, qui est survolté : plusieurs centres alertent Hey, plusieurs erreurs d'inattention parasitent le jeu anderlechtois.

Coosemans doit même s'employer par prudence sur une fausse queue de Maamar (61e), juste avant les premiers changements de Hasi, qui fait entrer Vazquez et Kanaté. Le jeune malien manque son premier dribble, mais persévère. C'est tout de même Häcken, sur un contre étonnamment tranquille, qui s'offre une énorme occasion via Jensen (69e). La fin de match sera plus décousue : Vazquez s'ouvre une fenêtre mais est repris de justesse, Hazard suit bien et force Berisha à un superbe arrêt (81e).

C'est donc au final avec un sentiment ambigu que le RSCA va se diriger lentement mais sûrement vers une courte victoire : le résultat est là, et pour cette première, c'est tout ce qui comptait. Mais la performance en tant que telle laissait à désirer et, surtout, inquiète au vu du match retour : il faudra être solide et mature en Suède pour éviter une mauvaise surprise qui ferait franchement tache.