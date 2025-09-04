Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

Après une première période peu emballante, le score n'était que de 0-1 à Vaduz. Les Diables Rouges ont ensuite empilé les buts en seconde période pour l'emporter aisément contre un Liechtenstein sans surprise impuissant.

Avec l'arrogance d'une nation qui a été demi-finaliste de Coupe du Monde et cinq ans n°1 mondiale, on se demandait, au coup d'envoi pluvieux de ce Liechtenstein-Belgique, de combien de buts d'écart nos Diables allaient battre le 204e pays au ranking FIFA. La première période nous a rappelé que les beaux jours étaient passés et qu'il faudrait parfois se contenter d'un peu moins en 2025, même si la seconde a fini par nous rassurer.

Car si la possession était bien là, à la pause, le marquoir n'affichait... que 0-1. C'est certes un peu mieux que le Portugal de Roberto Martinez, que le Liechtenstein avait poussé à 0-0 après 45 minutes. Et pour ça, Rudi Garcia peut remercier la patte de Thomas Meunier, qui a envoyé un caviar sur la tête de Maxim De Cuyper, auteur de son quatrième but en sélection (0-1, 29e).

Openda vit une soirée difficile

Pas de surprise, car c'est déjà le latéral brugeois qui avait alerté Büchel le premier sur coup-franc (11e), tenté une belle frappe enroulée et créé du danger sur divers centres. En marquant, De Cuyper dépassait d'ailleurs Loïs Openda au nombre de buts - tout un symbole, car le nouveau buteur de la Juventus aura tout raté de son côté, comme cette reprise sur un nouveau centre idéal de Meunier (45e+2).

Le Liechtenstein fera de son mieux, enthousiasmant le public de quelques ballons dans le dos de la défense mais incapable de prendre de vitesse Debast ou de surprendre Theate. Néanmoins, à la pause, le bilan est plutôt moyen, notamment dans le chef d'un Doku stérile et peu inspiré, au contraire de Fofana qui a mis le feu mais aurait dû marquer aussi. Seul vrai frisson : une lourde frappe de Theate, sur la latte, juste avant la mi-temps.

Heureusement, en seconde période, il ne faut pas patienter longtemps pour frissonner : sur un bon travail de Fofana, Youri Tielemans est à la retombée d'un ballon aux abords du rectangle et envoie une reprise de volée imparable pour faire 0-2 (46e). C'est superbe, et cela compense une première période parfois imprécise du capitaine des Diables.

Les buts pleuvent enfin

Les vannes sont alors ouvertes : les corners s'enchaînent, sur lesquels Meunier alerte Büchel (58e), avant que De Cuyper aille chercher Arthur Theate au second poteau pour faire 0-3 (60e). C'est ensuite Hans Vanaken, assez discret jusqu'ici, qui glisse un délice de ballon à Kevin De Bruyne pour le 0-4 (62e).

Le score commence à prendre des airs de démonstration (et à ressembler à ce qu'on était en droit d'attendre des Diables) quand un jeu dangereux dans le rectangle offre un penalty à Youri Tielemans, qui le convertit calmement devant son public (73e, 0-5).

Le reste du match sera une succession de détails, dont certains importants, comme les premières minutes de Diego Moreira pour l'équipe A belge qu'il a récemment retrouvée après ses années en équipes d'âge portugaises. Ou encore le sixième but, signé Malick Fofana sur un une-deux plein axe et une belle finition, pour ponctuer son match plein et prometteur (0-6, 90e+3).

Le respect venu de la très calme tribune locale pour nos joueurs, et celui des supporters belges pour leurs adversaires (dès l'hymne, applaudi), ponctuera cette soirée au final très largement positive mais dont on se demande quels enseignements Rudi Garcia pourra tirer. Si ce n'est la confirmation que certains Diables sont indispensables, et d'autres un peu à la peine quand il faut être décisif dans les derniers mètres...

