Date: 04/09/2025 20:45
Compétition: WC Qualification (Europe)
journée: Journée 5

LIVE : Suivez Liechtenstein - Belgique en direct commenté (20h45)

Ce soir, la Belgique défie le Liechtenstein à Vaduz pour le premier duel de l'histoire entre les deux nations.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   4' 20" 
3
 Reprise de la tête de Theate, Büchel peut se dégager, c'était à côté
2
 Faute désormais sur Fofana côté gauche, le coup-franc liechtensteinois n'a rien donné
1
 Premier coup-franc obtenu par le Liechtenstein avec une faute de KDB sur Lüchinger
1
 C'est parti !
1
 Liechtenstein - Belgique: 0-0
20:44
 Un hymne qui, précisons-le, est joué sur le même air que... God Save the King, le célèbre hymne anglais. Les supporters belges en ont d'ailleurs chanté les derniers mots (qui ne sont bien sûr par les mêmes en allemand)
20:43
 Les hymnes ont retenti, dans un grand respect : les supporters belges ont applaudi chaleureusement l'hymne du Liechtenstein !
20:34
 Bienvenue au Rheinpark Stadion de Vaduz !

Liechtenstein Liechtenstein
  Joueur
Traber Lars  
Luchinger Simon  
Luque-Notaro Fabio  
1 Büchel Benjamin  
3 Goppel Maximilian  
6 Malin Andreas  
8 Sele Aron  
18 Hasler Nicolas  
20 Wolfinger Sandro  
23 Hofer Jens  
  Banc
Wolfinger Fabio  
Schlegel Severin  
Meier Livio  
Öehri Tim-Tiado  
Oehri Yves  
Beck Niklas  
Pizzi William  
Hasler Alessio  
Netzer Andrin  
Zünd Emanuel  
Oberwaditzer Felix  
Weissenhofer Jonas  
Saglam Ferhat  
21 Ospelt Justin  

Belgique Belgique
  Joueur
1 Courtois Thibaut  
2 Debast Zeno  
3 Theate Arthur  
5 De Cuyper Maxim  
7 De Bruyne Kevin  
8 Tielemans Youri  
9 Openda Lois  
11 Doku Jérémy  
14 Fofana Malick  
15 Meunier Thomas  
20 Vanaken Hans  
  Banc
4 Mechele Brandon  
6 Raskin Nicolas  
10 Trossard Leandro  
12 Vandevoordt Maarten  
13 Sels Matz  
16 De Winter Koni  
17 De Ketelaere Charles  
18 Vanhoutte Charles  
19 Moreira Diego  
21 Castagne Timothy  
22 Saelemaekers Alexis  
23 Batshuayi Michy  
Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Vaduz et le Liechtenstein

Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Vaduz et le Liechtenstein

03/09

Jeudi soir, la Belgique défie le Liechtenstein à Vaduz. Voici ce qui attend les supporters des Diables Rouges dans cette curieuse principauté.

"Je n'ai pas pu dormir quand j'ai appris que je pouvais rejoindre la Juventus" : les premiers mots de Loïs Openda en tant que joueur du club italien

"Je n'ai pas pu dormir quand j'ai appris que je pouvais rejoindre la Juventus" : les premiers mots de Loïs Openda en tant que joueur du club italien

03/09

Loïs Openda s'est exprimé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Le joueur belge est excité à l'idée de jouer pour la formation turinoise.

Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

03/09

En l'absence de Romelu Lukaku, Loïs Openda devrait être titularisé à la pointe de l'attaque face au Liechtenstein et au Kazakhstan cette semaine. Le nouvel attaquant de la ...

📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

03/09

À la veille de leur prochain match contre le Liechtenstein, les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne ce mercredi.

Rudi Garcia a tranché : voici le capitaine "fixe" des Diables Rouges !

Rudi Garcia a tranché : voici le capitaine "fixe" des Diables Rouges !

03/09 1

Avant Liechtenstein - Belgique, Rudi Garcia a annoncé une nouvelle très attendue. Le sélectionneur a ainsi dévoilé l'identité de son capitaine "définitif" : ce sera Youri T...

"Le moindre but, c'est l'euphorie" : plongée dans le football au Liechtenstein, le prochain adversaire des Diables

"Le moindre but, c'est l'euphorie" : plongée dans le football au Liechtenstein, le prochain adversaire des Diables

03/09

Partons à la découverte du Liechtenstein, que la Belgique affrontera demain dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. David a créé une page consacrée à ...

L'heure d'Openda... ou plutôt un match pour Batshuayi ? Garcia s'exprime

L'heure d'Openda... ou plutôt un match pour Batshuayi ? Garcia s'exprime

03/09

En l'absence de Romelu Lukaku, tout le monde s'attend à voir Loïs Openda débuter, et c'est ce qui devrait se passer. Mais face à des blocs bas, c'est peut-être bien Michy B...

La première de Seys et un duo souvent réclamé sous Tedesco ? La composition probable des Diables au Liechtenstein

La première de Seys et un duo souvent réclamé sous Tedesco ? La composition probable des Diables au Liechtenstein

03/09

Le quart d'heure d'entraînement des Diables ouvert à la presse a permis de tirer une composition probable. Joaquin Seys pourrait jouer son tout premier match en équipe nati...

Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

03/09

Après avoir quitté prématurément l'entraînement des Diables Rouges à Tubize, Thibaut Courtois est réapparu avec le groupe à Vaduz.

"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

03/09 5

Fini le brassard tournant, Rudi Garcia a désigné Youri Tielemans capitaine permanent des Diables Rouges. Un choix qui fait réagir Philippe Albert.

Qui pour remplacer Romelu Lukaku ? "La Belgique devrait y réfléchir", prévient Emile Mpenza

Qui pour remplacer Romelu Lukaku ? "La Belgique devrait y réfléchir", prévient Emile Mpenza

08:30

Emile Mpenza, ancien Diable Rouge, alerte : aucun joueur ne peut aujourd'hui remplacer Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque belge.

La future star des Diables Rouges ? "Le meilleur joueur avec lequel j'ai travaillé. Pourtant, j'ai eu De Bruyne et Doku"

La future star des Diables Rouges ? "Le meilleur joueur avec lequel j'ai travaillé. Pourtant, j'ai eu De Bruyne et Doku"

09:30

Resté à Lyon malgré l'intérêt de plusieurs clubs, Malick Fofana brille en ce début de saison. Hein Vanhaezebrouck, son ancien coach, le voit comme une future star en Ligue 1.

Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

10:40

Le déplacement des Diables Rouges au Liechtenstein a certainement plus d'attrait de par son incongruité que sur le plan sportif. Qu'attendre de cette trêve internationale ?

🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

20:00

Eden Hazard s'est adonné au jeu du "reste silencieux jusqu'à ce que tu entendes le nom d'un meilleur dribbleur que toi".

Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

18:01

La Belgique doit faire respecter son rang ce jeudi soir à Vaduz. Mais qui sera aligné par Rudi Garcia ?

Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

19:31

Les Diables Rouges se déplacent au Liechtenstein dans leur route vers la Coupe du Monde 2026. La composition de Rudi Garcia est tombée.

WC Qualification (Europe)

 Journée 5
Kazakhstan Kazakhstan 0-1 Pays de Galles Pays de Galles
Georgie Georgie 2-3 Turquie Turquie
Lituanie Lituanie 1-1 Malte Malte
Slovaquie Slovaquie 0-0 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 20:45 Pologne Pologne
Luxembourg Luxembourg 0-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
Liechtenstein Liechtenstein 0-0 Belgique Belgique
Bulgarie Bulgarie 0-0 Espagne Espagne
Moldavie Moldavie 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 République tchèque République tchèque
Ukraine Ukraine 05/09 France France
Danemark Danemark 05/09 Ecosse Ecosse
Iles Féroë Iles Féroë 05/09 Croatie Croatie
Grèce Grèce 05/09 Biélorussie Biélorussie
Suisse Suisse 05/09 Kosovo Kosovo
Italie Italie 05/09 Estonie Estonie
Islande Islande 05/09 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Slovénie Slovénie 05/09 Suède Suède
Lettonie Lettonie 06/09 Serbie Serbie
Angleterre Angleterre 06/09 Andorre Andorre
Arménie Arménie 06/09 Portugal Portugal
Autriche Autriche 06/09 Chypre Chypre
Irlande Irlande 06/09 Hongrie Hongrie
Saint-Marin Saint-Marin 06/09 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Lituanie Lituanie 06/09 Pays-Bas Pays-Bas
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved