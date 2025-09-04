|Date:
|04/09/2025 20:45
|Compétition:
|WC Qualification (Europe)
|journée:
|Journée 5
LIVE : Suivez Liechtenstein - Belgique en direct commenté (20h45)
Ce soir, la Belgique défie le Liechtenstein à Vaduz pour le premier duel de l'histoire entre les deux nations.
4' 20"
|
3
|
Reprise de la tête de Theate, Büchel peut se dégager, c'était à côté
|
2
|
Faute désormais sur Fofana côté gauche, le coup-franc liechtensteinois n'a rien donné
|
1
|
Premier coup-franc obtenu par le Liechtenstein avec une faute de KDB sur Lüchinger
|
1
|
C'est parti !
|
1
|
Liechtenstein - Belgique: 0-0
|
20:44
|
Un hymne qui, précisons-le, est joué sur le même air que... God Save the King, le célèbre hymne anglais. Les supporters belges en ont d'ailleurs chanté les derniers mots (qui ne sont bien sûr par les mêmes en allemand)
|
20:43
|
Les hymnes ont retenti, dans un grand respect : les supporters belges ont applaudi chaleureusement l'hymne du Liechtenstein !
|
20:34
|
Bienvenue au Rheinpark Stadion de Vaduz !
|
Belgique
|Joueur
|1
|Courtois Thibaut
|2
|Debast Zeno
|3
|Theate Arthur
|5
|De Cuyper Maxim
|7
|De Bruyne Kevin
|8
|Tielemans Youri
|9
|Openda Lois
|11
|Doku Jérémy
|14
|Fofana Malick
|15
|Meunier Thomas
|20
|Vanaken Hans
|Banc
|4
|Mechele Brandon
|6
|Raskin Nicolas
|10
|Trossard Leandro
|12
|Vandevoordt Maarten
|13
|Sels Matz
|16
|De Winter Koni
|17
|De Ketelaere Charles
|18
|Vanhoutte Charles
|19
|Moreira Diego
|21
|Castagne Timothy
|22
|Saelemaekers Alexis
|23
|Batshuayi Michy
"Je n'ai pas pu dormir quand j'ai appris que je pouvais rejoindre la Juventus" : les premiers mots de Loïs Openda en tant que joueur du club italien
Loïs Openda s'est exprimé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Le joueur belge est excité à l'idée de jouer pour la formation turinoise.
Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables
En l'absence de Romelu Lukaku, Loïs Openda devrait être titularisé à la pointe de l'attaque face au Liechtenstein et au Kazakhstan cette semaine. Le nouvel attaquant de la ...
La future star des Diables Rouges ? "Le meilleur joueur avec lequel j'ai travaillé. Pourtant, j'ai eu De Bruyne et Doku"
Resté à Lyon malgré l'intérêt de plusieurs clubs, Malick Fofana brille en ce début de saison. Hein Vanhaezebrouck, son ancien coach, le voit comme une future star en Ligue 1.