LIVE : Suivez Liechtenstein - Belgique en direct commenté (20h45)

3

Reprise de la tête de Theate, Büchel peut se dégager, c'était à côté



2

Faute désormais sur Fofana côté gauche, le coup-franc liechtensteinois n'a rien donné



1

Premier coup-franc obtenu par le Liechtenstein avec une faute de KDB sur Lüchinger



1

C'est parti !



1

Liechtenstein - Belgique: 0-0





20:44

Un hymne qui, précisons-le, est joué sur le même air que... God Save the King, le célèbre hymne anglais. Les supporters belges en ont d'ailleurs chanté les derniers mots (qui ne sont bien sûr par les mêmes en allemand)



20:43

Les hymnes ont retenti, dans un grand respect : les supporters belges ont applaudi chaleureusement l'hymne du Liechtenstein !

