Les Bleus rejoignent l'Argentine en finale!

La France a dominé le Maroc (2-0), reste candidate à sa propre succession et disputera dimanche, contre l'Argentine, sa quatrième finale du monde.

Malgré les absences d'Adrien Rabiot et de Dayot Upamecano, remplacés par Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana, la France a entamé sa demi-finale par le bon bout en ouvrant le score après cinq minutes de jeu.

Théo Hernandez refroidit le Maroc d'entrée

Infranchissable depuis le début du tournoi, la défense marocaine s'est trouée sur la première sortie offensive des Bleus. Et Theo Hernandez, oublié au second poteau, en a profité pour inscrire le deuxième but de sa carrière internationale.

4:39 - Théo Hernandez 🇫🇷 (4 minutes et 39 secondes) est le buteur le plus rapide dans une demi-finale de Coupe du Monde depuis 1958, lorsque le Brésilien Vavá avait marqué contre la France à la 2e minute. pic.twitter.com/IN23kW6ElZ — OptaJean (@OptaJean) December 14, 2022

Pris à froid, les Lions de l'Atlas ont pourtant réagi et se sont ménagés une première opportunité au quart d'heure de jeu. La frappe à distance d'Azzedine Ounahi est parfaitement négociée par Hugo Lloris qui détourne.

Les poteaux pour Giroud et Ounahi

Mais la France reste redoutable en contres, et Olivier Giroud qui a l'occasion de doubler la mise à deux reprises. Sa première tentative est repoussée par le poteau, la seconde échoue à côté de la cible. C'est finalement le Maroc qui a le dernier mot de la première période, via une superbe bicyclette d'El Yamiq qui s'écrase sur le poteau.

Sans doute boostés par leur intéressante fin de première période, les hommes de Walid Regragui sont remontés sur la pelouse avec le couteau entre les dents et ils ont posé de gros problèmes à la défense française. Sans tout de suite parvenir à se créer d'occasions. Konaté, Varane et même Griezmann, il y a toujours eu un peid français pour repousser les centres dangereux de Boufal, Ziyech et Hakimi.

Et ce sont les Français qui ont finalement frappé. Grâce à Kylian Mbappé, dont la frappe a été déviée pour finalement permettre à Randal Kolo Muani de dubler la mise. Le tout premier but en équipe de France de l'attaquant de Francfort, qui a permis aux Bleus de se rassurer à dix minutes du coup de sifflet final.

Un but qui a définitivement enterré les illusions du Maroc. Les Lions de l'Atlas disputeront la petite finale, samedi, contre la Croatie, les Bleus ont désormais rendez-vous avec l'Argentine de Lionel Messi pour un troisième titre mondial.