Deux buteurs inattendus pour une place en finale

On attendait peut-être Kylian Mbappé et Olivier Giroud, mais ce sont Théo Hernandez et Randal Kolo Muani qui ont poussé les Bleus vers leur quatrième finale de Coupe du monde.

Inattendus car le latéral du Milan AC et l'attaquant de l'Eintracht Francfort n'ont pas (encore?) l'habitude de marquer avec l'équipe de France. Théo Hernandez disputait, mercredi soir, son 12e match avec les Bleus, il n'avait marqué qu'une seule fois, dans les derniers instants d'une... demi-finale de Ligue des Nations contre la Belgique. Pour Randal Kolo Muani, c'est encore plus fort: le but inscrit contre le Maroc est le tout premier de l'attaquant français avec les Bleus et il a trouvé l'ouverture à peine 44 secondes après sa montée au jeu et sur sa première touche de balle. Un destin à peine croyable.