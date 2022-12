🎥 Kylian Mbappé a assomé un supporter : "Je n'ai pas vu le ballon venir"

La scène s'est déroulée avant la rencontre. L'attaquant français est directement venu aux nouvelles.

La France, championne du monde en titre, s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde au Qatar, mercredi soir. Mais avant le début de la rencontre, un supporter a vu des étoiles, et plus que les deux qui sont sur le maillot des Bleus : il a reçu un ballon en plein visage, un ballon tiré par Kylian Mbappé.

L'attaquant français l'a vu et s'est précipité dans les tribunes pendant l'échauffement pour s'excuser. "Je n'ai pas du tout vu le ballon arriver", a déclaré le malheureux Français, qui n'a pas pu se tenir sur ses deux pieds durant plusieurs minutes. "J'étais complètement assommé. Mais j'apprécie vraiment le geste de Mbappé de me chercher. Ça me touche", peut-on lire sur RMC Sports.