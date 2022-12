La stat qui ne va pas faire plaisir à Kylian Mbappé

Le feu follet des Bleus n'est pas réputé pour s'impliquer dans les tâches défensives de son équipe.

Auteur d'une bonne Coupe du monde avec 5 buts et 2 assists, Kylian Mbappe peut, à seulement 23 ans, déjà remporter un second sacre mondial. Mais si le joueur du PSG se distingue par ses accélérations, ses passements de jambe et ses inspirations géniales devant, il ne semblerait pas qu'il soit très concerné par ce qu'il se passe dans l'autre moitié de terrain des Bleus.

Selon la célèbre agence de statistiques Opta, Mbappé effectue en moyenne 0.19 action défensive par 90 minutes. Plus précisément, l'ailier des Bleus n'a réalisé qu'une seule action défensive en 477 minutes, c'était ce mercredi face au Maroc. Ainsi, il est de loin le joueur - parmi ceux qui ont joué au moins 150 minutes - qui défend le moins dans le tournoi.

"Consigne ?", se questionne à juste titre Opta, en faisant référence aux indications de Didier Deshamps; qui ne demande pas à Mbappé de réaliser du travail défensif lors de cette Coupe du monde.