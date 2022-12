Les Français sont-ils cramés physiquement ? "Il va falloir récupérer dès demain"

L'équipe de France a dû puiser dans ses ressources pour aller chercher la qualification pour la finale.

Ce mercredi soir, l'équipe de France a dû aller chercher dans ses réserves pour éliminer le Maroc. Alors que les joueurs de Deschamps ont eu l'opportunité de tuer le match avant la pause, ils ont souffert en seconde période, même si l'arbre français a plié, mais n'a pas rompu. Hugo Lloris le sait :

"On a souffert et fait tellement d'efforts", a déclaré le gardien de but des Bleus au micro de Beinsport. "On sort vidés, mais satisfaits du travail accompli. On se donne une opportunité en or de faire rentrer l'équipe de France dans l'histoire. C'est une deuxième finale en quatre ans. Même si tout n'a pas été parfait, on a été forts dans les moments importants et on a su souffrir quand il le fallait. Il faut profiter et récupérer dès demain, pour mettre les atouts de notre côté et être en jambes dimanche.”