Kolo Muani, buteur express et félicité par son ancien coach

Sur son premier ballon, l'attaquant de l'Eintracht Francfort a délivré l'Equipe de France face au Maroc (2-0) en demi-finale de la Coupe du monde.

Entré au jeu quelques minutes avant, Randal Kolo Muani (24 ans) a profité d'un bon placement, d'un travail terrible de Mbappé et d'un peu de chance pour placer le ballon au fond des filets de Bounou et envoyer la France en finale de la Coupe du monde. L'attaquannt de Francfort aurait pu difficilement pu rêver mieux pour son premier but en sélection.

Un but qui a dû faire sourire tous les supporters du FC Nantes, club où Kolo Muani a explosé, mais aussi son ancien coach, Antoine Kombouaré. "En le voyant entrer, j'étais surpris. Il a été décisif, il nous a empêché de souffrir. On a été fiers, contents pour lui, sa famille. Je suis content pour le garçon qu'il est. C'est un bon gars qui mérite ce qui lui arrive", a déclaré Kombouaré en conférence de presse, avant de montrer élogieux envers le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

"Didier Deschamps fait des choix pertinents, efficaces, qui font gagner l'équipe. C'est le meilleur entraîneur du monde. Chapeau. Je suis épaté et très fier de ce que montrent nos Bleus et Didier Deschamps. Il y a beaucoup de fierté, c'est impressionnant, on fait quatre finales sur les sept dernières éditions, c'est monstrueux. Il faut féliciter le travail de tous les entraîneurs, formateurs, et Didier Deschamps, un entraîneur français qui réussit."