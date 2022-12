📷 Le message de Kylian Mbappé envers son ami Hakimi

Après la qualification des joueurs de Didier Deschamps pour la finale, contre l'Argentine dimanche, l'attaquant tricolore est venu réconforter le latéral droit des Lions de l'Atlas. Dans un message publié sur son compte Twitter, le champion du monde 2018 a rendu un bel hommage à son habituel coéquipier parisien. “Ne sois pas triste frère, tout le monde est fier de ce que tu as fait, tu as marqué l'histoire.”

L'ancien Monégasque rappelle ainsi que les hommes de Walid Regragui auront réalisé un tournoi de haute volée, après avoir pris le dessus sur la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Samedi, le Maroc tentera de monter sur le podium de cette Coupe du Monde en tentant de prendre le dessus sur la Croatie.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6