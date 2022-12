Didier Deschamps peut s'offrir un troisième titre avec la France : "Je ne suis pas là pour moi"

Le sélectionneur des Bleus peut prétendre à un troisième titre mondial dans sa carrière.

1998 en tant que joueur, 2018 en tant que sélectionneur, et 2022 ? Didier Deschamps peut-il prétendre à un formidable triplé avec l'équipe de France ce dimanche ?

La plus grosse partie du boulot est faite notamment en écartant le Maroc ce mercredi soir en demi-finale mais il reste une dernière étape avec de possiblement reconduire son titre.

"C'est toujours une immense fierté quand on obtient les résultats qu'on veut. Il ne reste plus qu'une étape avant dimanche. Cela n'a pas été simple, avec un mélange de qualité, d'expérience, d'état d'esprit conquérant, même dans les périodes difficiles", a commenté "DD" au Figaro.

"Je ne suis pas là pour moi, le plus important c'est l'équipe de France. On a la possibilité d'aller chercher un nouveau titre. C'est déjà très bien et je vais tout faire, avec mon staff, pour qu'on soit encore plus heureux dimanche."