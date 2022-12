Mathew Leckie savoure : "On avait dit que nous voulions passer le premier tour, maintenant c'est fait !"

Auteur du but de la qualification de l'Australie contre le Danemark (1-0), l'ailier droit n'a pas caché sa joie à l'idée de jouer un huitième de finale de Coupe du monde

Aux anges après la qualification de l'Australie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, Mathew Leckie était était persuadé que la sélection australienne avait ses chances dans ce groupe D. "C'est tellement d'émotions. On veut rêver en grand et on avait dit quand nous sommes arrivés que nous voulions passer le premier tour. Maintenant, c'est fait. Il y a maintenant un match de plus. Le plus important maintenant est d'être prêts. Beaucoup de joueurs sont épuisés, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire pour avoir un résultat ce soir", a confié le buteur providentiel au micro de au micro de BeIn Sport.

"C'était un match intense, on a très bien défendu. Cela montre quelle équipe nous sommes, ceux qui démarrent comme ceux qui entrent en jeu, ou même ceux qui ne jouent pas. On n'avait aucun contrôle sur ce qui se passait dans l'autre match (Tunisie-France), il fallait gagner, on est arrivé avec une bonne mentalité pour gagner, jouer notre jeu et je pense que c'est mérité. Jouer une Coupe du monde, c'était un rêve quand j'étais jeune. On espère être une inspiration pour les jeunes", a conclu le joueur âgé de 31 ans.