Suivez en direct commenté la rencontre entre le Canada et le Maroc

Avec le rêve de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, le Maroc affronte le Canada, déjà éliminé, lors de la 3e journée du groupe F ce jeudi (16h).

Le sélectionneur du Canada John Herdman pourrait effectuer quelques ajustements au sein de son entrejeu. Stephen Eustaquio est incertain et Atiba Hutchinson a fourni beaucoup d'efforts. Samuel Piette et Ismaël Koné pourraient les remplacer.

De son côté, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui devrait pouvoir compter sur le retour de Bounou et pourrait aligner d'entrée de jeu Attiyat-Allah et Sabiri, auteurs de belles entrées face à la Belgique (2-0). Ainsi Achraf Hakimi et Selim Amallah pourraient être ménagés et ainsi débuter sur le banc.

Voici la composition probable des deux équipes :

Canada : Borjan - Johnston, Vitoria, Miller, Adekugbe - Osorio, Piette, Koné - Buchanan, David, Davies.

Maroc : Bounou - Mazraoui, Saiss (c), Aguerd, Attiyat-Allah - Ounahi, Amrabat, Sabiri - Ziyech, En-Nesyri, Boufal.