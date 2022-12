Walid Regragui fier de ses troupes : "On voulait entrer dans l'histoire"

Grâce à sa victoire sur le Canada (2-1) ce jeudi, le Maroc s'est non seulement qualifié pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2022, mais a a également terminé en tête du groupe F.

Le sélectionneur du Maroc Walid Regragui était fier de cette double performance et en a profité pour envoyer un message aux détracteurs des sélections africaines.

"On a souffert aujourd'hui, il y avait beaucoup de blessés mais on a affiché un super état d'esprit. On voulait entrer dans l'histoire", a confié le technicien marocain au micro de beIN Sports. "Ce n'était pas évident cette pression. On a fait sept points pour un pays africain. On est heureux pour le peuple. Ce n'était pas donné à tout le monde de finir premier face au vice-champion du monde et au demi-finaliste, on avait à cœur de montrer ce qu'on valait, on était critiqué nous les nations africaines. Mais l'Afrique a de bons joueurs, de bons entraîneurs, il faut savourer mais on n'a rien fait. On est juste en huitième de finale."

Après le Sénégal, le Maroc est la deuxième sélection africaine qualifiée pour les 8es de finale en attendant éventuellement le Ghana voire le Cameroun vendredi.