"L'UEFA va dévoir répondre ! Pourquoi sont-ils toujours contre nous ? "

Luis Suárez estime que l'Uruguay a été considérablement désavantagé par l'arbitre contre le Ghana, vendredi après-midi. L'attaquant, qui a quitté le tournoien pleurant, estime que l'Uruguay aurait dû obtenir un ou plusieurs penalties.

La victoire 0-2 de l'Uruguay sur le Ghana n'a pas rapporté grand-chose aux doubles champions du monde. À cause la victoire de la Corée du Sud sur le Portugal (2-1), les Sud-Américains ont terminé à la troisième place du Groupe H. S'adressant à la chaîne de télévision uruguayenne Telodoce, Suárez, visiblement ému, a livré sa colère. "Nous ressentons de la colère et de la déception. La FIFA doit répondre. Pourquoi sont-ils toujours contre nous ? L'Uruguay doit avoir plus de pouvoir."

Dans cette interview, l'ancien attaquant de l'Ajax et du FC Barcelone a affirmé que l'Uruguay aurait également dû bénéficier de plusieurs penalties. Par exemple, il a vu des fautes sur Núñez et Edinson Cavani. L'arbitre Daniel Siebert n'a cependant rien voulu savoir et n'a pas désigné le point de penalty.

Dans cette interview, Suárez, 35 ans, n'a pas encore annoncé la fin officielle de sa carrière internationale. "Cela me fait mal que mon fils de quatre ans ne m'ait jamais vu gagner un match de Coupe du monde", a-t-il déclaré.