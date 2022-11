Les Pays-Bas battent facilement le Qatar, qui termine son Mondial sans points

Dans le match opposant les Pays-Bas au Qatar, il n'y a finalement pas eu de grande surprise.

C'était l'ouverture du dernier tour des phases de groupe, et les Pays-Bas devaient éviter la défaite pour ne pas se faire peur. A cette occasion, Louis Van Gaal n'a pas fait tourner mais cherche encore le joueur qui accompagnera Frenkie De Jong au milieu. Aujourd'hui c'est Marten De Roon qui essayait ce rôle. Chez les Qataris, 0 surprise avec le même onze pour espérer prendre les premiers points de leur histoire en Coupe du monde.

Et ça commence fort avec les Oranje qui jouent avec intensité et n'ont pas peur d'aller au duel. Le premier tir cadré sera pourtant qatari avec une récupération haute et un tir de Al Haydos. Mais ça ne découragera pas les troupes de Memphis Depay. A la 26ème, un superbe une-deux entre Daley Blind et Klassen libère un espace dans lequel fonce Cody Gakpo, qui reçoit le ballon et arme une frappe dans le petit filet droit, imparable pour le gardien. Il y aura un réveil du Qatar les 10 minutes qui suivent mais aucune occasion vraiment dangereuse, uniquement des tirs lointains ou des centres, malgré les bonnes phases des joueurs Qataris. A la mi-temps, on peut retenir le très bon duo Blind-Klassen sur le côté gauche et l'intensité Oranje qui cause beaucoup de fautes.

Retour des vestiaires, et on n'attendra que 5 minutes avant de voir un goal. Sur un centre de Denzel Dumfries, Memphis Depay contrôle de la poitrine et tire, la balle est déviée par le gardien Meshaal Barsham et Frenkie De Jong n'a plus qu'à pousser le ballon. Quelques secondes après, Nathan Aké prendra un jaune. Le match se calme à nouveau et les Pays-Bas sont en maîtrise, jusqu'aux changements de Steven Berghuis et Vincent Janssen. Cody Gakpo les trouvera sur un long ballon à la 68ème. L'Anversois se trouvera seul face au gardien mais assurera avec une passe en retrait à Steven Berghuis, malheureusement le goal sera annulé dû a un contrôle de la main de Gakpo. On devra attendre la 95ème pour revoir un tir de Steven Berghuis, dans le coin droit de la surface qui tente une frappe enroulée. Le gardien est battu mais la frappe trouvera finalement la transversale.

Les Pays-Bas sont donc premiers du groupe et connaîtront leur adversaire ce soir. Le Qatar, lui, est la première équipe hôte à prendre 0 point dans une Coupe du monde