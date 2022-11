Le sélectionneur du Qatar Félix Sanchez fait le bilan et évoque son avenir

Battu par les Pays-Bas (0-2) ce mardi, le Qatar quitte son Mondial sans avoir inscrit le moindre point.

Malgré un bilan catastrophique et inédit pour un pays-hôte, le sélectionneur Félix Sanchez retient du positif des performances du Qatar. "On a joué contre une grande équipe, probablement l'une des favorites dans ce tournoi. C'était forcément difficile pour nous mais je crois qu'on a été capable de jouer à un très haut niveau à plusieurs reprises. (...) Nous sommes venus au Mondial en essayant de jouer à notre meilleur niveau. Nous voulions être compétitifs et nous y sommes parvenus par moments", a déclaré le technicien espagnol.

Sanchez a évoqué son avenir et ne sait pas si sa mission continuera après cette Coupe du monde. "Mon futur, c'était ce match, il n'y avait rien de prévu au-delà. Il faudra maintenant y songer. Une des bonnes choses avec cette équipe nationale, c'est qu'il y a un plan à long terme qui ne dépend pas de moi ou de qui que ce soit mais de tout le pays. Si vous le permettez, on va se reposer pendant quelque temps. La Fédération va continuer à se préparer, notamment en vue de la prochaine Coupe d'Asie."