Canelo Alvarez s'excuse pour ses menaces à l'égard de Lionel Messi

Après la défaite face à l'Argentine (2-0), certains Mexicains l'avaient mauvaise contre Messi. Ces derniers jours, le champion de boxe avait formulé des critiques à plusieurs reprises.

Sur des images filmées dans le vestiaire de l'Argentine, on voyait Lionel Messi marcher par mégarde sur un maillot mexicain laissé au sol. Un geste qui n’avait pas été du goût du boxeur Canelo Alvarez qui avait pris cela comme une insulte. Le Mexicain avait alors enchaîné les menaces contre La Pulga sur les réseaux sociaux avant de revenir sur ses propos et de présenter ses excuses.

"Ces derniers jours, je me suis laissé dépasser par la passion et l’amour pour mon pays, et j’ai fait des remarques inappropriées pour lesquelles j’aimerais présenter mes excuses à Messi et au peuple argentin", a ainsi tweeté le champion incontesté des super-moyens mercredi.