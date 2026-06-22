"Très déçu d'avoir abandonné l'équipe" : Nathan Ngoy s'explique après son carton rouge

Nathan Ngoy est revenu sur son expulsion contre l'Iran hier soir. Le défenseur des Diables Rouges a présenté ses excuses aux supporters et promis de tout faire pour rendre le peuple belge fier durant ce Mondial.

Nathan Ngoy a pris la parole après le match nul de la Belgique contre l'Iran 0-0. Le défenseur belge, expulsé en seconde période après une erreur qui a coûté cher aux Diables Rouges, a adressé un message aux supporters sur Instagram. Très touché, il a reconnu sa responsabilité et remercié tous ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien.

Une erreur de jeunesse, mais qui coute cher...

Jusqu'à cette action, Ngoy réalisait une rencontre très convaincante. Comme face à l'Égypte, il répondait présent défensivement et gagnait la plupart de ses duels. En voulant remettre le ballon à Thibaut Courtois, sa passe a été trop courte. Mehdi Taremi l'a interceptée et a pris le chemin du but. Pris de vitesse, Ngoy a retenu l'attaquant iranien par l'épaule. L'arbitre a directement sorti son carton rouge.

"Je suis déjà debout grâce à vous"

L'ancien défenseur du Standard de Liège n'a pas cherché d'excuses. "Bien évidemment très déçu d'avoir abandonné l'équipe de la sorte et de ne pas avoir remporté la rencontre... Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un message de soutien, je suis déjà debout grâce à vous ! On va se battre et rendre le peuple belge fier."

Malgré cette soirée compliquée, Ngoy peut compter sur le soutien de nombreux supporters, qui n'ont pas oublié ses bonnes prestations contre l'Égypte et, avant son expulsion, face à l'Iran.

Le match de la qualification

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Suspendu, Ngoy ne pourra pas jouer contre la Nouvelle-Zélande. Ses coéquipiers devront aller chercher la qualification sans lui lors de ce dernier match de la phase de groupes. Le coup d'envoi sera donné ce samedi à 5 heures du matin (heure belge), en même temps que le duel entre l'Iran et l'Égypte.