"Le principal problème, c'était le manque de qualité" : Toby Alderweireld ne mâche pas ses mots

Toby Alderweireld a mis en avant le manque de qualité proposé par la Belgique contre l'Iran au micro de Het Laatste Nieuws. L'ancien Diable Rouge n'y est pas allé de main morte.

Le problème principal était "le manque de qualité" selon lui, "surtout avec le ballon". Il a ensuite fait un constat clair : "Les grands joueurs n'ont pas répondu présents. Puis, au moment où Garcia effectue quelques bons changements et où l'on a le sentiment que notre possession va enfin devenir plus dangereuse, cette malheureuse carte rouge tombe. À partir de là, tout devient beaucoup plus compliqué."

"À chaque tournoi, on dit que notre force est devant et que nos problèmes sont derrière. Mais si l'on regarde les trois ou quatre derniers tournois, on constate surtout que nous n'avons pas répondu présents offensivement", a-t-il souligné. "Il faut donc aussi regarder ceux qui occupent ces postes. Ils doivent assumer leurs responsabilités et apporter davantage de qualité."

Toby Alderweireld aimerait voir Hans Vanaken débuter

Que va devoir changer Rudi Garcia face à la Nouvelle-Zélande samedi ? L'ancien joueur aimerait bien voir Hans Vanaken : "J'ai aussi remarqué que De Bruyne jouait plus librement après l'entrée de Vanaken. Je repense à cette belle occasion de De Cuyper où De Bruyne contrôle parfaitement un ballon aérien. Avec Vanaken sur le terrain, il y avait davantage de mouvement."

"Tout le monde considère Hans comme un joueur statique, mais il faut voir à quel point il bouge", a-t-il pointé. "Il trouve les espaces comme personne. Et pourtant, il n'a encore eu droit qu'à une demi-heure de jeu. Qu'on le laisse débuter une rencontre et prendre confiance au fil du match, car il n'y a rien de plus difficile que d'entrer en cours de jeu avec l'obligation de faire la différence."

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La Belgique devra de toute façon montrer un bon visage au prochaint match pour aller chercher une qualification pour les 1/16es de finale, sans quoi elle risquerait bien de déjà mettre un terme à son aventure au Mondial. Une victoire contre la Nouvelle-Zélande validerait quoi qu'il arrive une qualification pour le tour suivant. En cas de partage, il faudra peut-être sortir les calculettes.