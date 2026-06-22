"Le plan était le bon" : Thibaut Courtois défend Rudi Garcia et pointe un autre problème

Tenue en échec par l'Iran, la Belgique jouera sa qualification lors de son dernier match de groupe face à la Nouvelle-Zélande.

Après la rencontre contre l'Iran, Thibaut Courtois a été interrogé sur le style de jeu de la Belgique et l'approche du sélectionneur Rudi Garcia. Le gardien n'a pas voulu s'associer aux critiques.

"Non, je pense que le plan était le bon", a-t-il répondu. "Au final, l'adversaire s'adapte aussi. Ils défendaient avec presque tout le monde derrière le ballon."

Le problème serait ailleurs selon Courtois

Le gardien du Real Madrid a reconnu que certains gestes avaient été mal exécutés. "Peut-être on doit jouer plus vite. Quand le ballon va sur le côté, il faut plus de courses. Nous devons attaquer la profondeur plus souvent, créer plus de mouvements et attaquer les espaces plus rapidement."

Selon Courtois, c'est la seule manière de faire sauter un bloc défensif comme celui de l'Iran. "Si l'on parvient à bousculer un peu leur organisation avec des courses, des espaces s'ouvrent entre les lignes. Nous devons nous améliorer dans ce domaine."

Le doute n'est pas permis contre la Nouvelle-Zélande

Courtois reste optimiste malgré le faux pas contre l'Iran. "Nous devons battre la Nouvelle-Zélande. C'est clair. Mais le football ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui: on ne marque plus trois ou quatre buts contre une équipe plus faible."



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"Je crois que nous trouverons le petit brin de réussite et la magie nécessaires pour débloquer ce match. Nous devons répondre présent quand il le faut."