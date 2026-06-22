Voici les probabilités de qualification et de première place de la Belgique dans le groupe G

Voici les probabilités de qualification et de première place de la Belgique dans le groupe G
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Le 0-0 concédé face à l'Iran a rebattu les cartes dans le groupe G. Désormais troisième, la Belgique n'a plus le droit à l'erreur contre la Nouvelle-Zélande, même si les simulations restent largement favorables aux Diables Rouges pour une qualification au tour suivant.

La Belgique a tout intérêt à terminer première de son groupe, même si cela devient désormais une mission particulièrement compliquée. Football Meets Data a calculé, à l'aide d'un grand nombre de simulations, les chances de chaque pays de terminer à chaque place du groupe G. Pour la Belgique, malgré deux prestations très décevantes, les perspectives restent toujours positives.

Les simulations restent favorables aux Diables Rouges

Les Diables Rouges auraient ainsi 90,3 % de chances d'atteindre le tour suivant. Ils ne doivent toutefois plus trop espérer terminer premiers du groupe, avec seulement 18,8 % de chances. Le scénario le plus probable est qu'ils terminent deuxièmes. Selon les calculs, cette probabilité s'élève à 63,4 %. Ils ont également 10,3 % de chances de finir troisièmes et 7,6 % de terminer à la dernière place.

L'Égypte a décroché sa toute première victoire dans une Coupe du monde, et celle-ci est directement très importante. Même si les Pharaons ne sont pas encore mathématiquement assurés de disputer le tour suivant, ils y parviennent dans 100 % des simulations. Ils sont également favoris pour terminer premiers du groupe, avec 65,4 % de chances.

Lire aussi… "Le principal problème, c'était le manque de qualité" : Toby Alderweireld ne mâche pas ses mots
L'Iran peut également garder espoir en vue du prochain tour. Ce scénario lui est attribué à 56,3 %. Pour la Nouvelle-Zélande, cette probabilité est nettement plus faible, avec 10,3 %.

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