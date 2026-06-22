"On saute contre le premier adversaire correct" : Rodrigo Beenkens très inquiet pour les Diables Rouges

Après le 0-0 contre l'Iran, Rodrigo Beenkens a partagé sa déception en story sur Instagram. Le commentateur de la RTBF estime que les Diables Rouges ne sont pas au niveau dans les grands tournois.

Cela faisait longtemps que Rodrigo Beenkens ne s'était plus exprimé sur les Diables Rouges. Après le 0-0 face à l'Iran, l'ancien commentateur football de la RTBF a pris la parole sur Instagram. Son constat est loin d'être tendre.

Pendant de nombreuses années, Beenkens a commenté les matchs des Diables Rouges avec Philippe Albert sur la RTBF. Depuis la Coupe du monde 2018, il a laissé le football de côté pour se consacrer au cyclisme.

Difficile de ne pas réagir...

Il ne se montre pas tendre envers les Diables. "Difficile de mettre des mots sur ce qu’on a vécu hier, vous ne trouvez pas ? Je m’attends à une victoire convaincante samedi, mais je m'attendais à ça hier aussi." Le commentateur va même plus loin : "J'ai bien peur qu'on saute contre le premier adversaire correct. Et puis surtout on assiste à notre quatrième grand tournoi de suite où on n'est pas à la hauteur, pas au rendez-vous, pas au niveau… Ça commence à faire beaucoup. Compliqué, frustrant, décevant !"

Deux matchs, mais aucun but de nos joueurs

Avec deux matches nuls en deux rencontres, contre l'Égypte 1-1 puis l'Iran 0-0, les Diables Rouges n'ont plus beaucoup de marge. Ils ne comptent que deux points dans le groupe G et devront réagir très rapidement s'ils veulent éviter une élimination en phase de groupes comme au Qatar en 2022.

Comment la Belgique peut terminer première du groupe ?

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La Belgique n'a plus le droit à l'erreur. Samedi, elle affrontera la Nouvelle-Zélande, battue 3-1 par l'Égypte. Les Diables devront s'imposer pour assurer leur qualification. Pour terminer en tête du groupe, ils devront espérer un match nul entre l'Iran et l'Égypte ou une courte victoire iranienne, tout en soignant leur différence de buts.