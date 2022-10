🎥 Le Club de Bruges se paie le scalp de l'Atlético de Madrid et réalise un 9 sur 9 historique !

Ce mardi soir (21h), le Club de Bruges recevait l'Atlético de Madrid lors de la troisième journée de la Ligue des champions.

Carl Hoefkens devait se passer des services de Skov Olsen qui souffrait d'une intoxication alimentaire, mais aussi de Boyata qui s'était blessé avec les Diables Rouges. Clinton Mata, qui avait effectué un entraînement collectif complet et avait été inclus dans le noyau. Meijer et Buchanan étaient dans le onze de départ. A l'Atlético de Madrid, Yannick Carrasco et Axel Witsel étaient dans le onze de départ. Carrasco jouait sur l'aile gauche dans un 4-4-2 en soutien du duo d'attaquants Morata-Griezmann. Witsel évoluait en tant que milieu de terrain central aux côtés du capitaine Koke.

Le Club prenait le jeu à son compte dès les premières minutes de la rencontre et jouait sans complexe. Néanmoins, les Gazelles ne parvenaient pas à mettre en difficulté des Colchoneros bien organisés qui obtenaient les premières opportunités de la partie à l'image du tir de Carrasco dévié par Odoi en corner (7e) et de la frappe de Griezmann au premier poteau repoussée par Mignolet (18e). Mignolet effectuait par la suite un gros arrêt sur une frappe de Morata (26e). Néanmoins, le Club ouvrait le score via Sowah, très bien servi par Jutgla (36e), 1-0. Le score n'évoluait pas avat la pause.

© photonews

En début de seconde période, Bruges avait l'occasion de doubler la mise mais Oblak effectuait un arrêt décisif sur une reprise de Jutgla sur un centre de Buchanan (47e). Peu après l'heure de jeu, Jutgla faisait le break d'un joli enroulé du droit (62e), 2-0.

© photonews

Les visiteurs poussaient ensuite pour revenir au score, mais se heurtaient face au mur brugeois. Toutefois, Nielsen provoquait un penalty en faisant une touchette sur Cunha. Griezmann prenait ses responsabilités, mais sa frappe allait heurter la barre transversale (76e). En fin de rencontre, Mignolet réalisait deux parades décisives face à des envois de Felix et Correa (89e). Le score n'évoluait pas, Bruges s'imposait 2-0.

Le Club de Bruges réalise un 9 sur 9 historique en Ligue des champions et prend déjà une grosse option pour le tour suivant étant donné que les trois autres formations du groupe B n'ont que trois points au compteur. Un club belge n'était jamais parvenu à enregistrer trois succès de suite en C1 !

Club de Bruges : Mignolet, Odoi, Mechele, Sylla, Meijer (Sobol 78e), Nielsen, Onyedika, Vanaken, Buchanan (Balanta 79e), Sowah, Jutgla (Nusa 86e)

Atlético de Madrid : Oblak, Molina, Savic, Gimenez (Kondogbia 46e), Reinildo, Carrasco (Felix 80e), Witsel, Koke, Llorente (Correa 33e), Morata (Cunha 65e), Griezmann

Arbitre : István Kovács

Avertissement : Odoi (37e), Onyedika (45e+1), Mignolet (76e), Sylla (88e) : Reinildo (53e), Savic (61e)

But : Sowah (36e) et Jutgla (62e)