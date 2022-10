Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid auraient trouvé un accord concernant Antoine Griezmann

Au cœur d'un imbroglio entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, le Français va finalement quitter définitivement le club catalan pour les Colchoneros.

Mas Atletico et L'Equipe affirment qu'un accord a été trouvé entre les dirigeants des deux équipes pour le transfert d'Antoine Griezmann (31 ans, 10 apparitions et 3 buts toutes compétitions cette saison) à hauteur de 20 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus éventuels.

Le Français, prêté depuis un peu plus d'un an, va s'engager jusqu'en juin 2026, dès vendredi, avec les Colchoneros.