Carl Hoefkens, le choix sobre et pragmatique du Club de Bruges

Un entraîneur belge qui envoie tout simplement à la poubelle un plan tactique de Diego Simeone... Faut le faire ! Carl Hoefkens a démontré le bon choix de Vincent Mannaert et Bart Verhaeghe ces derniers mois. L'entraîneur du Club laisse son équipe jouer un football offensif et agréable.

Axel Witsel avait confirmé en fin de rencontre que l'Atlético jouait en contre-attaque. "Notre plan depuis le début était de laisser le ballon au Club de Bruges et de jouer en contre." Le fait que Simon Mignolet ait contrecarré ce plan à deux reprises avec des arrêts brillants a bien sûr aidé, mais Simeone ne s'attendait pas non plus à ce que le Club se présente comme ça. Hoefkens laisse son équipe jouer au football en fonction de ses capacités.

Pas avec des ballons hauts depuis les côtés, mais par des infiltrations, des situations de un contre un et des combinaisons dans l'axe. Et il fait les bons choix à chaque fois. Tajon Buchanan avait joué deux fois 15 minutes avant d'apparaître dans le onze de départ contre l'Atlético. Le Canadien a rendu Mandava complètement fou au début. Hoefkens avait déjà remarqué son ardeur à l'entraînement.

Mais aussi ses choix à long terme. Ruud Vormer aurait-il pu faire ce que Raphael Onyedika a montré ? Certainement pas. C'était un choix difficile à prendre, mais Hoefkens voulait continuer à progresser, comme tout le Club de Bruges.

Il veut plus

Ainsi, le T1 inexpérimenté peaufine le travail de ses prédécesseurs. Cela a commencé avec Michel Preud'homme, en passant par Ivan Leko et Philippe Clément jusqu'à Alfred Schreuder. Chacun d'entre eux a apporté quelque chose de nouveau au Club, tout comme Hoefkens le fait maintenant. Il pense que ses joueurs peuvent faire face à n'importe quelle équipe tant qu'ils pratiquent un football offensif. Solides à l'arrière et à l'avant, ils ne font que tenter leur chance. "Je détesterais entrer dans le vestiaire et devoir dire qu'il y avait plus à faire", avait-t-il déclaré.

Cela s'est avéré être la philosophie gagnante. Un dogme que l'Ajax applique depuis des années. Hoefkens n'apporte pas de sécurité supplémentaire à son équipe. Il aurait également pu opter pour Balanta, mais avec Nielsen, ils ont fait venir un box to box capable d'apporter une impulsion à la fois défensive et offensive. Et puis Hoefkens choisit celui qui peut aussi créer quelque chose. Sans perdre de vue l'équilibre.

Un 9 contre 9, mais Hoefkens ne voulait toujours pas applaudir. Le fera-t-il si le Club prend les points restants nécessaires pour passer l'hiver en Ligue des champions ? Vraisembablement pas, car au fond de son esprit, il en veut plus. Il veut mettre le Club sur la carte européenne et il y parvient bien.