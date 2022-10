La presse espagnole est claire : "Jutgla doit jouer la Coupe du Monde"

L'attaquant espagnol a éclaboussé la pelouse de sa classe, ce mardi soir.

Ferran Jutgla, encore et toujours lui. Ce mardi soir, l'attaquant espagnol était sur tous les fronts face à l'Atlético de Madrid, inscrivant même le second but des siens. Auteur de la passe décisive sur l'ouverture du score de Sowah, le buteur laissé par le FC Barcelone pour 5M€ est d'une importance capitale dans l'effectif Brugeois. En Espagne, sa performance n'est forcément pas passée inaperçue. La presse ibérique est d'ailleurs très claire : il doit participer à la Coupe du Monde.

"Le fait que le FC Barcelone ait désormais l'un des meilleurs attaquants du monde en la personne de Robert Lewandowski ne couvre pas l'erreur d'avoir laissé partir Jutgla" indique Marca. "C'est incroyable de l'avoir laissé partir pour cinq millions d'euros. Il avait fait ses preuves avec l'équipe B du Barça, et preste encore à un niveau supérieur avec le Club de Bruges. Il est incompréhensible qu'il n'ait pas joué en Liga, et qu'il ne soit pas sur les listes de Luis Enrique. Il doit jouer la Coupe du Monde."

Pour montrer à toute l'Espagne le joueur qu'il est, Ferran Jutgla devait faire forte impression, ce mardi soir. On peut dire qure c'est chose faite.