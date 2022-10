Simon Mignolet heureux : "Je ne m'attendais pas à enregistrer trois clean sheets de suite"

Le Club de Bruges s'est imposé 2-0 contre l'Atlético de Madrid ce mardi soir lors de la troisième journée de la Ligue des champions.

Simon Mignolet a de nouveau été décisif sur la scène européenne et a enregistré une troisième clean sheet de suite. "J'avais dit au début de la Ligue des champions que nous devions mieux défendre, mais garder le zéro trois fois, je ne m'y attendais pas. Cela nous permet de rester stables, neuf sur neuf, c'est fantastique et c'est une excellente façon de commencer cette campagne", a confié le dernier rempart brugeois à l'issue de la rencontre.

Le gardien de Bruges admet que l'Altlético était très fort et que le champion de Belgique a eu un brin chance. "Nous avons eu nos moments forts dans ce match. En deuxième mi-temps, nous étions sous pression. Heureusement, ils ont manqué le penalty et lorsque des moments comme celui-là se succèdent, vous savez que vous pouvez passer une excellente soirée. L'Atlético est une équipe très forte."

Mignolet a réalisé que le Club a fait un grand pas aujourd'hui. "On sent aussi dans le stade que cela signifie beaucoup pour les supporters et que nous avons franchi une nouvelle étape. J'ai vécu beaucoup de choses ici, mais cette nuit-là garde une place importante. Nous avons beaucoup appris de nos campagnes précédentes, nous sommes devenus plus matures. Mais maintenant nous devons continuer."