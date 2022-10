La méthode Hoefkens fonctionne : "J'ai dit dès la première journée que je ne voulais pas être ce genre de coach"

Carl Hoefkens a une nouvelle fois impressionné par son système de jeu en Ligue des Champions. Le Club de Bruges ne recule pas, mais attaque toujours à fond. Et c'est ce que l'entraîneur attend...

"J'ai dit dès le premier match contre Leverkusen, que je ne voulais pas être l'entraîneur qui arrive dans le vestiaire après le match et qui doit dire qu'il y avait plus à faire. On entend souvent dire : "Au niveau européen, on ne peut pas laisser passer ces occasions". Je déteste entendre cela", a déclaré Hoefkens à l'issue de la rencontre.

"Ensuite, on n'a peut-être pas délivré un match de haut niveau contre le Bayer Leverkusen, mais nous profitons de ce très bon résultat pour la suite. Aujourd'hui, il s'agissait aussi parfois de se battre et de travailler les uns pour les autres. Mais toujours avec l'intention d'aller de l'avant ou de s'en sortir en jouant au football. L'Atlético avait bien fait son travail. Ils savaient parfaitement comment nous allions jouer. Si vous savez répondre à cela en tant qu'équipe, c'est une énorme réussite pour tout le monde."

Le fait que Griezmann ait tiré son penalty sur la barre transversale est aussi un coup de chance. Ou les tirs qui sont passés à côté. "Quand tout le monde se donne à fond et y croit, vous forcez des moments comme celui-là. Tout le monde, du premier au dernier, s'est lancé. Si vous voyez comment les joueurs sur le banc sympathisent, alors Simon (Mignolet) peut fournir une performance de haut niveau. Les autres joueurs peuvent alors mettre le pied à l'étrier", a conclu Hoefkens.