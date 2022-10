Le Club de Bruges n'a pas surpris Witsel : "Ce n'est pas pour rien qu'ils sont champions de Belgique ces dernières années"

Une période au milieu de terrain et une autre en défense, Axel Witsel a encore dû dépanner à l'Atlético de Madrid. Mais tout cela n'a pas aidé, car le Club de Bruges a tenu bon. Même si Simon Mignolet y est aussi pour quelque chose.

Et Axel Witsel l'a admis avec regret. "Regardez, nous avons eu nos chances en première mi-temps, mais nous n'avons pas marqué ce but qui aurait pu nous libérer. Je connais très bien Simon. C'est un gardien de but de haut niveau avec de grandes qualités. Il a également réalisé des arrêts de premier ordre."

Mignolet a repoussé les tentatives de Griezmann et Morata en première mi-temps et a une nouvelle fois montré sa classe en fin de match. Les clubs eux-mêmes ont pu marquer deux fois sur les quelques occasions qu'ils ont eues. "Nous n'avons pas été assez réalistes et ils l'ont été", a acquiescé Witsel. "Ils n'ont pas eu mille occasions non plus. Notre plan était de leur laisser le ballon et de jouer en contre. Le club ne m'a pas surpris car je sais à quel point ils sont bons. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont champions de Belgique ces dernières années."

Alors les choses devraient-elles être différentes la semaine prochaine à Madrid ? "Vous savez, nous n'avons plus le choix. La tactique n'est pas la chose la plus importante. Nous devons juste gagner, parce que nous sommes dos au mur. La pression ne fera qu'augmenter, mais cette pression existe pour tout le monde."