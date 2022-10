Mauvais timing ? Le Barça gaffe sur Ferran Jutglà

Auteur à nouveau d'une prestation 5 étoiles, face à l'Atletico Madrid, l'attaquant espagnol finirait même par manquer à son ancien club, le FC Barcelone, battu par l'Inter.

Ce mercredi, la presse espagnole s'extasie sur la prestation de Ferran Jutglà. L'attaquant espagnol du Club de Bruges a une nouvelle fois été énorme ce mardi soir, lors de la victoire (2-0) sur l'Atletico de Madrid. Auteur d'un magnifque assist sur l'ouverture du score de Sowah, Jutglà est ensuite allé tromper Oblak d'une frappe parfaite.

Alors que, sur les réseaux aussi, cela jubile au sujet du numéro 9 brugeois, nouvelle coqueluche des fans Blauw en Zwart, le Barça a été auteur d'une petite bourde. Le club catalan, formateur de Jutglà, a partagé son "Goal of the Day". Ce dernier étant, justement, un but de...Jutglà.

En partageant ce but inscrit contre Linares Deportivo la saison dernière en Copa del Rey de son désormais ancien attaquant, le club catalan a sans doute choisi le mauvais timing, alors que le Barça s'est incliné hier face à l'Inter (1-0). Les commentaires en réaction le laissent en tout cas penser : "Ce compte a-t-il été piraté par un troll ?", "Les gars, je ne comprends plus", "On va payer 100 millions pour le récupérer, c'est sûr", "Et il est parti, parce que Xavi n'a pas compris".

Acheté pour 5 millions cet été par le Club de Bruges au FC Barcelone, Jutglà a déjà planté 8 roses et distribué 5 assists en 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison.