Le Club de Bruges sombre à domicile face au FC Porto qui lave l'affront du match aller

Ce mercredi soir (18h45), le Club de Bruges accueillait le FC Porto lors de la cinquième journée du Groupe B en Ligue des Champions avec la première place pour enjeu.

Toujours invaincu, le Club de Bruges comptait bien le rester mais aussi assurer sa première place du groupe B face au FC Porto afin d'affronter le deuxième d'un autre groupe lors des huitièmes de finale. Après deux défaites inaugurales, le club portugais s'est bien repris avec deux victoires contre le Bayer Leverkusen. Le club portugais, actuellement deuxième du groupe B, devait absolument obtenir un résultat positif en Venise du Nord.

Sowah étant suspendu à la suite de son exclusion (deux jaunes) à l’Atlético de Madrid, Carl Hoefkens décidait d'aligner d'entrée de jeu Lang dans le onze brugeois.

N'ayant besoin que d'un point pour assurer sa première place, le Club de Bruges attendait le FC Porto en début de rencontre et imprimait un rythme bien trop lent. Une tactique risquée face à une équipe dos au mur. Mais les visiteurs ont galvaudé leurs nombreuses occasions en se montrant trop imprécis devant le but adverse. Le premier tir de la partie venait des pieds d'Eustaquio, mais celui-ci envoyait le cuir bien au-dessus (7e). S'en suivait ensuite une phase confuse dans la surface brugeoise où Mignolet et ses défenseurs avaient dû se jeter pour enfin dégager le cuir (15e). Juste après, Uribe manquait sa reprise dans la surface (16e) tandis que Taremi loupait son face à face avec Mignolet en tirant au-dessus du cadre (17e). Le but portugais finissait par tomber et c'était mérité. Bien servi par Otavio, Taremi trompait Mignolet d'un subtil enroulé dans le coin gauche (33e), 0-1.

Le Club montrait un meilleur visage et mettait plus d'intensité dans son jeu en fin de première période, mais assez pour recoller au score. Les locaux rejoignaient leur vestiaire sur le score de 0-1.

© photonews

En début de seconde période, le champion de Belgique obtenait un penalty via intervention du VAR après une mauvaise réaction de Carmo à l'égard de Mechele. Vanaken se chargeait de tirer le coup de pied de réparation mais celui-ci était repoussé par Costa (50e). Toutefois, le penalty devait être retiré, mais Costa effectuait de nouveau un gros arrêt devant Lang cette fois-ci (51e). Le tournant de la rencontre !

Les Gazelles laissaient passer cette double chance et se faisaient punir quelques minutes plus tard par Evanilson qui profitait d'une erreur de Sylla (57e), 0-2. Le champion de Belgique coulait ensuite et voyait Eustaquio enfoncer le clou dans une défense à la rue malgré un premier arrêt miraculeux de Mignolet (60e), 0-3. Magnifiquement servi par Otavio, Taremi allait de son doublé et permettait aux siens de laver l'affront du match aller (70e), 0-4.

Jutgla avait une jolie opportunité en fin de rencontre, mais Costa repoussait l'envoi de l'Espagnol (85e). Le score ne bougeait plus, Porto infligeait une véritable correction à Bruges.

© photonews

Séduisants lors de leurs quatre premières sorties sur la scène européenne, le Club de Bruges a été décevant ce mercredi soir. Trop passif et attentiste face à des Portugais déterminés, le champion de Belgique n'est jamais rentré dans sa rencontre. Les Brugeois ont même manqué deux penaltys en seconde période... Un match à oublier rapidement du côté des Gazelles qui ont vite sombré après la pause. Bruges (10 points) reste en tête de son groupe malgré cette première défaite

De son côté, le FC Porto (9 points) a lavé l'affront du match aller (0-4) et attend le résultat entre l'Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen avec impatience.

Club de Bruges : Mignolet, Odoi (Meijer 71e), Mechele, Sylla (Boyata 71e), Skov Olsen (Nusa 71e), Nielsen (Audoor 80e), Onyedika, Vanaken, Buchanan, Lang, Jutgla

FC Porto : Diogo Costa, Pepê (Conceiçao 88e), Cardoso, Carmo, Sanusi (Wendell 77e), Otávio, Uribe, Eustaquio (Bruno Costa 77e), Galeno (Veron 77e), Evanilson (Martinez 88e), Taremi

Arbitre : Michael Oliver

Avertissement : Odoi (28e), Sylla (54e), Onyedika (56e) ; Eustaquio (29e), Otavio (42e), Uribe (65e)

But : Taremi (33e et 70e)) et Evanilson (57e), Eustaquio (60e)