Simon Mignolet honnête : "Ce n'était tout simplement pas notre soirée"

Simon Mignolet n'a pas eu à se retourner pendant quatre matchs, mais cette cinquième clean sheet d'affilée était de trop. Le Club a perdu contre le FC Porto (0-4) mais le dernier rempart ne s'affole pas. "Nous restons très calmes dans ces conditions et nous allons tout analyser."

Le Club de Bruges a sombré lors de cette cinquième journée de la Ligue des champions. Invaincu avec un bilan de 4 clean sheets, le Club a pris l'eau contre le FC Porto.

Simon Mignolet a été honnête dans son analyse, réalisant que Porto était tout simplement la meilleure équipe aujourd'hui. "Le match a commencé très difficilement pour nous, Porto était largement l'équipe la plus forte pendant les vingt premières minutes. Ils ont pressé beaucoup plus plus que lors du match aller. Nous avons encaissé un but stupide et ils en ont souvent profité en contre", a expliqué le portier brugeois à l'issue de la rencontre.

"À la mi-temps, nous avons fait de bons ajustements et peu après, en seconde période, nous avons obtenu le scénario idéal avec ce penalty. Ce sont des opportunités que nous n'avons pas été capables de saisir, mais si nous sommes honnêtes, ce n'était tout simplement pas notre soirée", a souligné le dernier rempart brugeois.

Bruges reste en tête de son groupe avec 10 points soit une unité de plus que Porto, deuxième du groupe. "Nous voulons garder cette avance à tout prix. Nous sommes déçus après cette journée mais il faut vite l'accepter. Cette défaite ne durera pas longtemps, nous devons nous concentrer sur le prochain match. Nous restons très calmes dans ces conditions et nous allons tout analyser en vue du prochain match."