"Bruges a eu de la chance que le score ne soit que de 0-1 à la pause"

Le match contre le FC Porto a été décevant pour le Club de Bruges, qui s'est lourdement incliné sur le score de 0-4. Marc Degryse n'a pas reconnu le Club et espère une meilleure performance contre le Bayer Leverkusen.

"Par rapport aux quatre matchs précédents, le Club de Bruges était méconnaissable", a déclaré Marc Degryse à Het Laatste Nieuws. "C'est difficile de se mettre dans la tête des joueurs, mais Porto était beaucoup plus vif et agressif. Vous avez eu le sentiment, dès le début, qu'ils devaient passer à la vitesse supérieure. Dans toute cette première mi-temps, j'avais noté environ cinq occasions. Le Club a quand même eu de la chance, car cela aurait dû et dû être plus que 0-1 à la pause.

Après le penalty raté au début de la deuxième mi-temps, c'était la fin des espoirs pour les joueurs de Carl Hoefkens. "Pour moi, c'est littéralement une occasion manquée pour aller chercher la victoire dans ce de groupe. C'est dommage, parce que maintenant, vous devez encore faire une grosse rencontre pour garder cette première place. Le club devra en tout cas montrer un visage différent à Leverkusen que contre Porto. Essayer d'être à nouveau le club reconnaissable de ces quatre premiers matchs. Ils ont encore leur destin entre leurs mains."

Le Club a toujours un point d'avance sur le FC Porto, qui lui-même a encore un match contre l'Atletico Madrid.