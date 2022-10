🎥 Les joueurs du FC Porto fêtent le penalty manqué par Yannick Carrasco

Le FC Porto a battu Bruges ce mercredi, mais n'était pas sûr de sa qualification jusqu'aux tout derniers instants d'Atlético - Bayer Leverkusen.

Et même plus, puisque le penalty de Yannick Carrasco a été botté...après le coup de sifflet final du match, dans la confusion la plus totale. Si l'Atlético Madrid faisait 3-2, il restait dans la course à la qualification et pouvait dépasser Porto en cas de victoire dans le dernier match. Mais Carrasco a manqué son tir au but, et les Colchoneros sont éliminés.

Dans l'avion qui les ramenait vers le Portugal, les joueurs du FC Porto ont assisté à ce raté et fêté ça comme il se devait. Les Dragons de Sergio Conceiçao sont en effet officiellement qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, avec le Club de Bruges. Reste à voir s'ils réussiront à prendre la première place du groupe.