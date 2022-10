"Mechele n'a pas les qualités pour le haut niveau"

Le Club de Bruges a perdu contre FC Porto. Brandon Mechele a été critiqué après le match, notamment par l'ancien entraîneur de l'équipe nationale René Vandereycken.

"Mechele a souvent été très performant compte tenu de ses qualités et c'est un énorme plus", a déclaré Vandereycken dans Het Nieuwsblad. "Mais mon avis général a toujours été que ses qualités intrinsèques sont insuffisantes pour être un joueur de haut niveau et au niveau international, comme les Diables rouges ou en Ligue des champions."

Vandereycken pense que Mechele est un peu surestimé. "À mon avis, sa valeur est disproportionnée par rapport aux louanges qu'il reçoit de certains. Sur le premier but, il s'est trompé en faisant une passe à Vanaken qui était couvert alors qu'il avait lui-même quitté sa position. Quand on perd le ballon comme ça contre une bonne équipe comme Porto, on est puni. Mais Mechele n'a pas été bon non plus sur les trois autres buts", conclut Vandereycken.

Le Club de Bruges joue à nouveau samedi soir, puis à domicile contre le KV Ostende.