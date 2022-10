Jan Mulder désigne Carl Hoefkens comme responsable des penaltys ratés du Club de Bruges

Les Brugeois ont manqué une belle opportunité de revenir dans la rencontre, ce mercredi soir.

Alors mené 0-1 par le FC Porto, le Club de Bruges a eu une belle occasion de revenir dans la rencontre, en début de seconde période. Les Brugeois obtiennent un penalty, qu'Hans Vanaken manque en trouvant Diogo Costa. Chance pour les Gazelles, qui peuvent retirer le penalty puisque le portier portugais était trop avancé par rapport à sa ligne de but. Noa Lang se charge de la conversion, mais trouve une nouvelle fois Diogo Costa. Le Club manque la plus belle des opportunités pour revenir à égalité, et se fait punir sur les actions suivantes (0-4, score final).

Après la rencontre, l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht Jan Mulder a désigné le coupable de ces échecs au micro de VTM2. "Carl Hoefkens est le responsable. Nous sommes dans le monde professionnel. Des penaltys, cela se travaille. Il faut apprendre aux joueurs comment les tirer, et surtout comment ne pas les tirer."