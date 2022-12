Grâce à un énorme début de seconde période, le Japon bat l'Espagne, file en 1/8es et envoie l'Allemagne à la maison

Cette soirée nous a offert un scénario complètement fou ! Grâce à un énorme début de seconde période, le Japon se qualifie pour les 1/8es !

L'Espagne avait son sort entre les mains avant cette rencontre contre le Japon. Gagner, tout simplement, pour assurer la première place du groupe. Pour les nippons, il fallait créer la surprise et accrocher cette Roja, après la défaite surprise subie contre le Costa Rica.

Le scénario de la première période est fidèle à celui qu'on attendait. L'Espagne fait le siège devant le rectangle du Japon et compte près de 80% de possession de balle. Après un centre de Gavi contré, le cuir revient dans les pieds de Nico Williams. Le joueur de 20 ans glisse à Azpilicueta qui centre vers Morata, dont la reprise de la tête termine sa course au fond des filets (0-1, 12e). Ce premier acte sera calme, vraiment très calme. La Roja contrôle le jeu, ne se retrouve jamais en difficulté, mais peine à mettre en difficulté le bloc de sept, voire huit défenseurs japonais.

Le Japon débute la seconde période avec bien d'autres intentions qu'en première. La formation asiatique entame un pressing important, initié par Mitoma. Kitsua Doan récupère le cuir, tente sa chance et trompe Unai Simon (1-1, 49e). Quelques instants plus tard, ce même Mitoma sauve une frappe trop croisée, centre en direction de Tanaka qui donne l'avantage au Japon (2-1, 52e). Le but, premièrement refusé pour une sortie de but, est finalement accordé par un VAR estimant que l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise est parvenu à sauver le ballon avant qu'il ne franchisse les limites du terrain.

Après cet orage, l'Espagne reprend son siège, mais le Japon joue ses opportunités rares de manière bien plus incisive que durant le premier acte. La Roja va poursuivre ses longues séries de passes, sans mettre en danger Gonda. Le Costa Rica, qui mènera 2-1 contre l'Allemagne, mettra provisoirement l'Espagne et l'Allemagne hors course !

La fin de rencontre sera logiquement à l'avantage de l'Espagne. Les hommes de Luis Enrique font le siège, mais ne parviennent pas à revenir au score. Gonda s'interpose, à l'entrée du temps additionnel, devant Olmo (90e).

Victoire finale du Japon, qui en profite pour prendre la première place du groupe. L'Espagne prend la deuxième place, devant l'Allemagne, second éliminé surprise de cette Coupe du Monde. Le Costa Rica termine quatrième, avec trois unités.