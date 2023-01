Zulte Waregem enclenche sa nouvelle dynamique, belle entrée en matière pour Vormer et Brüls

Ce dimanche après-midi, Zulte Waregem accueille le KV Malines lors de la dix-neuvième journée de Jupiler Pro League.

Après la victoire de Seraing samedi soir à Ostende, Zulte Waregem héritait de la dernière place du classement. Les Flandriens devaient absolument s'imposer contre une équipe de Malines aussi en difficulté durant la première partie de saison. Pour la réception des Sang et Or, Mbaye Leye alignait ses deux nouvelles recrues, Vormer et Brüls. De son côté, Steven Defour devait se passer des services de Coucke, Vanlerberghe, Bijker, Bolingoli et Ngoy.

Pas de round d'observation dans cette partie puisque Zulte ouvrait rapidement le score via un magnifique coup franc direct de Rommens (5e), 1-0.

© photonews

Cueilli à froid, Malines mettait quelques minutes pour se remettre de ce coup sur la tête. Mais les visiteurs n'étaient absolument nulle part en première mi-temps. L'équipe de Steven Defour avait du mal à franchir la ligne médiane et devait s'en remettre aux longs ballons. Les locaux étaient proches de doubler la mise, mais c'était sans compter sur un très bel arrêt de Thoelen sur une reprise de la tête de Derijck (22e). La première réaction malinoise avait lieu peu après la demi-heure de jeu avec une belle frappe de Schoofs qui allait s'écraser sur la barre transversale de Bossut (33e). Quelques minutes plus tard, Thoelen se montrait à nouveau décisif en repoussant un coup franc direct de Brüls (36e). Juste avant la pause, Verstraete tentait sa chance, mais sa frappe manquait de puissance pour surprendre Bossut (41e). Vormer et Brüls, déjà adoptés par le public de l'Elindus Arena, étaient bien présents durant les 45 premières minutes.

© photonews

En début de seconde période, Bossut devait effectuer deux jolis sauvetages sur une reprise de volée et un tir de Walsh (47e et 57e). Zulte faisait finalement le break à vingt minutes du terme. Vormer jouait bien le coup en allant chercher un penalty face à Lavalée. Gano se chargeait de le transformer (73e), 2-0.

Zulte continuait de pousser en fin de rencontre face à des Sang et Or à la ramasse, mais Lopez et Gano ne parvenaient pas à cadrer (85e et 86e). Dans le temps additionnel, Sissako tentait sa chance mais sa frappe allait heurter la barre transversale (90e+1). Le score ne bougeait plus, victoire méritée de Zulte Waregem.

© photonews

Zulte Waregem a montré un tout autre visage et semble avoir enclenché sa nouvelle dynamique. Les arrivées de Vormer et de Brüls y sont pour beaucoup et quelle entrée en matière pour les deux renforts qui ont eu un impact considérable. L'Essevee met fin à une série de cinq matchs sans victoire, enregistre sa deuxième clean-sheet de la saison et repasse devant Seraing au classement. Les Flandriens occupent provisoirement la 16ème place avec 16 points au compteur. Malines reste 14ème avec 19 unités.

Zulte Waregem : Bossut, Ciranni, Sørmo, Derijck, Fadera (Ramirez 88e), Sissako (Ndour 90e+4), Vormer (Lopez 74e), Rommens, Brüls, Gano (Offor 88e), Miroshi

Malines : Thoelen, Walsh, Bates, Lavalée, Van Hoorenbeeck (Mukau 82e), Hairemans (Soelle Soelle 74e), Verstraete, Malede, Schoofs, Storm, Da Cruz

Arbitre : Bert Put

Avertissement : Derijck (23e) ; Van Hoorenbeeck (4e), Walsh (60e), Lavalée (69e), Verstraete (77e), Bates (84e), Schoofs (88e)

But : Rommens (5e), Gano ( 73e pen)