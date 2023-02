Malgré un meilleur visage, le Club de Bruges s'incline contre Benfica

Ce mercredi soir, le Club de Bruges affrontait Benfica lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Scott Parker décidait de laisser Yaremchuk et Rits sur le banc pour la réception de Benfica. Le coach du Club de Bruges préférait aligner Sowah sur l'aile droite et Odoi au milieu de terrain. Côté lisboète, Roger Schmidt alignait son équipe-type.

Le Club de Bruges rentrait très bien dans sa rencontre et obtenait la première grosse opportunité de la rencontre. Lancé dans la profondeur, Buchanan partait seul sur le côté gauche et poussait Vlachodimos à la parade (5e). Le champion de Belgique confisquait ensuite le cuir et mettait sous pression une équipe portugaise prise à la gorge d'entrée de jeu. Néamoins, les visiteurs réagissaient et inversaient rapidement les rôles peu avant la demi-heure de jeu, mais manquaient de précision dans le dernier geste à l'image d'une reprise de volée manquée d'Aursnes (24e), d'une tête non cadrée d'Otamendi (26e), d'un extérieur de Rafa sur le montant (30e) et d'une tête de Ramos au-dessus du but de Mignolet (37e). Les Blauw en Zwart pensaient avoir fait le plus dur juste avant la mi-temps, mais le but d'Odoi était annulé rapidement après la vérification du VAR. Le score restait nul et vierge à la pause.

Au retour des vestiaires, les visiteurs ne passaient pas loin de l'ouverture du score, mais la déviation de Ramos passait juste à côté (48e). Toutefois, les troupes de Roger Schmidt prennaient les commandes de la rencontre deux minutes plus tard. Monsieur Massa indiquait le point de penalty après une grossière faute d'Hendry sur Ramos dans la surface. Le capitaine Joao Mario transformait l'envoi (50e), 0-1.

Les Brugeois mettaient plusieurs minutes pour reprendre leurs esprits et trouvaient un second souffle à vingt minutes du terme. Mais les Portugais étaient trop bien en place que pour se faire bousculer par des Gazelles qui avaient du mal à se procurer des occasions dangereuses. En fin de rencontre, Benfica doublait la mise grâce à une réalisation de Neres (88e), 0-2

Bruges semble sur la voie de la guérison et a montré un plus beau visage qu'en championnat. Néanmoins, c'est encore trop peu pour se payer le scalp de Benfica qui a été supérieur aux Blauw en Zwart ce mercredi soir. Le Club est dans l'obligation d'aller s'imposer à Lisbonne le 7 mars prochain avec deux buts d'écart s'il veut se hisser en quart de finale de la Ligue des champions.

Club de Bruges : Mignolet, Meijer, Mechele, Hendry, Mata, Odoi (Nielsen 65e), Onyedicka, Vanaken, Buchanan, Sowah (Jutgla 78e), Lang

Benfica : Vlachodimos, Grimaldo, Otamendi, Silva, Bah, Aursnes, Joao Mario (Neves 90e+3), Chiquinho, Rafa (Neres 64e), Ramos (Guedes 64e), Luis

Arbitre : Davide Massa

Avertissement : Odoi (8e), Sowah (29e) ; Otamendi (43e)

But : Mario (51e pen) et Neres (88e)