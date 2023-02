Noa Lang : "Je ne vais pas à Lisbonne pour faire un city trip"

Le Club a montré un meilleur visage, mais Benfica s'est montré supérieur aux Brugeois et s'est imposé (0-2) au Jan Breydelstadion lors de ce huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Joao Mario a ouvert la marque sur penalty en début de deuxième mi-temps avant que Neres ne profite d’une erreur de Meijer pour doubler la mise et donner un bel avantage à Benfica avant le match retour.

Noa Lang était de loin le meilleur joueur de Bruges ce mercredi soir, mais le Néerlandais n'a pas su faire basculer la rencontre. "Je me suis montré, j'ai fait de mon mieux", a souri le Néerlandais. "Pendant les 10 dernières minutes, je me suis dit : 'Tant que c'est 0-1, on a une finale là-bas'. Maintenant, ce sera à nouveau un peu plus difficile, mais c'est faisable. Il suffit de prendre l'avantage pour que les choses deviennent complètement folles. Ensuite, Benfica va subir la pression dans son propre stade. Il ne faut pas baisser la tête, car ce n'est jamais fini. Tant qu'il y a une chance, nous devons tout donner. Je ne vais pas à Lisbonne pour faire un city trip. Ceux qui ne sont pas de cet avis n'ont qu'à rester chez eux", a lâché l'ancien joueur de l'Ajax.

© photonews

Lang retrouve son niveau, comme il l'a prouvé contre Benfica : "J'ai un bon déclic avec l'entraîneur. Il me parle beaucoup et me laisse faire un peu ce que je veux (sourires). La tactique est peut-être un peu basée sur moi. Mon rôle de faux attaquant ? Il me convient. Tu vois l'adversaire qui cherche un peu... "Qui va l'attraper ?". Et m'attraper, c'est difficile (rires)", a conclu le Néerlandais.