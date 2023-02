René Vandereycken remet en cause les choix de Scott Parker contre Benfica

L'ancien sélectionneur des Diables n'a pas compris la stratégie de l'entraîneur anglais.

Le Club de Bruges a montré quelques belles choses mais a été défait contre Benfica lors de son 8e de finale aller de Ligue des Champions (0-2). Dans les rangs des Blauw&Zwart, seul Noa Lang a semblé en mesure de faire la différence et de mettre en péril la défense lisboète.

Malgré quelques petites opportunités, le Club n'a pas eu de véritable occasion franche susceptible de faire basculer le match. Un constat que dresse également l'ancien sélectionneur des Diables René Vandereycken. "Défensivement, ils ont montré de belles choses malgré les deux erreurs individuelles. Mais offensivement, on ne voit plus grand-chose de bon depuis deux mois" commente l'analyste du Club de Bruges pour Het Nieuwsblad.

"On ne voit pas vraiment d'amélioration sur ce point. Je ne comprends pas pourquoi Parker ne change pas les choses plus rapidement, notamment avec Jutgla et Yaremchuk. Quand on voit le peu d'occasions que Bruges parvient à se créer, il faut changer quelque chose avant qu'il ne soit trop tard."