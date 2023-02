Bjorn Meijer y croit toujours malgré la défaite du Club de Bruges face à Benfica : "Ca paraît fou mais repensez au match à Porto"

Le défenseur est fautif sur le deuxième mais veut se racheter à Lisbonne.

Face à Benfica, le Club de Bruges a expérimenté ce qui a souvent coulé le football belge en Ligue des Champions ces dernières années : chaque erreur se paye cash, en témoignent le penalty concédé par Jack Hendry et le deuxième but inscrit par David Neres suit à une mauvaise intervention de Bjorn Meijer. Le défenseur néerlandais, interviewé par Het Nieuwsblad, était conscient de son erreur : "C'est complètement ma faute. Je voulais taper le ballon de côté vers Mechele et mettre mon corps entre-temps. Mais je glisse et manque complètement le ballon. C'est dommage, mais ça ne devrait pas arriver".

Le Néerlandais veut malgré tout toujours y croire : " C'est encore possible, sinon il ne faut même pas aller à Lisbonne. Cela peut paraître fou, mais à Porto, nous avons aussi gagné 0-4".