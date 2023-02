Roger Schmidt après Club de Bruges-Benfica : "Nous devons être satisfaits de notre performance"

Ce mercredi soir, Benfica est allé s'imposer au Club de Bruges (0-2) en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Le coach de Benfica était évidemment satisfait de la victoire, mais sans la moindre euphorie. "Gagner à l'extérieur de chez soi dans une phase à élimination directe de la Ligue des champions est un premier pas franchi. Bruges est une bonne équipe et nous l'avons vu, surtout au début du match, quand ils avaient de la vitesse devant, montraient de l'énergie et de la motivation. Nous avons dû nous battre et gagner des duels importants. Nous avons bien défendu dans cette phase et après les 20 premières minutes, nous sommes revenus à notre rythme, à notre jeu" a expliqué Roger Schmidt à l'issue de la rencontre.

"Nous avons besoin d'une excellente prestation à l'Estadio da Luz"

"Nous avons eu de nombreuses occasions de marquer, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous avons continué sur notre lancée, nous avons exercé un pressing et joué un bon football. Nous avons marqué sur un penalty et nous avons réussi à contrôler le jeu, en tenant l'adversaire éloigné de notre but. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions et le deuxième but a décidé du match, mais nous ne sommes que dans la première partie de la phase à élimination directe. Nous respectons notre adversaire et nous avons besoin d'une excellente prestation à l'Estadio da Luz.

"Nous n'avons laissé que quatre tirs à l'adversaire"

"J'ai apprécié l'ensemble du match, même en début de rencontre où nous n'étions pas nous, car nous avons su défendre et gagner des duels, en respectant notre adversaire. Parfois, vous avez un plan, mais l'adversaire est fort et vous devez trouver des solutions. Nous avons été capables de le faire et ensuite nous avons contrôlé le jeu et eu des occasions de marquer. Il n'y a pas de match parfait, et à mon avis, la deuxième mi-temps a été meilleure que la première. Nous n'avons laissé que quatre tirs à l'adversaire et nous devons être satisfaits de notre performance", a souligné l'ancien entraîneur du PSV.

"Atteindre les quarts de finale sera une grande réussite pour nous"

"Notre objectif à ce stade est d'atteindre les quarts de finale de la C1. Notre attitude et notre approche tout au long de la saison est de respecter nos adversaires, et ensuite nous verrons. Maintenant, nous allons nous préparer pour le championnat et seulement ensuite nous penserons à la Ligue des champions. Atteindre les quarts de finale sera une grande réussite pour nous. Ce serait génial d'être à ce stade de la compétition deux saisons de suite. Le chemin est très long et nous devons récupérer et nous concentrer sur le prochain match. Dans quinze jours, nous jouerons dans notre stade et nous devrons réaliser une autre grande performance. Et c'est comme ça que ça doit se passer en championnat aussi. Bien sûr, nous voulons être champions, mais nous ne pouvons pas gagner 14 matchs d'affilée. Il faut y aller pas à pas."