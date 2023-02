Noa Lang a sorti la tête de l'eau et a encore impressionné l'Europe contre Benfica

Le Néerlandais a revêtu son plus beau costume, comme souvent en Ligue des Champions.

La Ligue des Champions est décidément la compétition préférée de Noa Lang, qui continue de se mettre sur le devant de la scène en espérant se faire remarquer par les plus grandes écuries européennes. Contre Benfica ce mercredi, le Néerlandais fut le Blauw&Zwart le plus en vue, se mettant même au diapason pour ses coéquipiers. Chose plus rare lors des matchs de compétition domestique.

Le seul Brugeois vraiment dangereux a remporté ses duels, été l'auteur de plusieurs chevauchées mettant à mal la défense de Benfica et est parfois descendu très bas pour soulager sa défense à la récupération et à la relance.

Selon les chiffres calculés par Opta, Noa Lang a réussi hier 12 des 15 dribbles qu'il a tentés. Il s'agit du plus haut total dans un match de Ligue des Champions depuis Neymar, qui en avait réussi 16 lors du Final 8 contre l'Atalanta en 2020. Sur les réseaux sociaux, la performance de l'ailier gauche a été une nouvelle fois remarquée, à tel point que certains observateurs étrangers se demandent toujours pourquoi le joueur de 23 ans n'a pas encore quitté la Jupiler Pro League.