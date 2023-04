Un Standard poussif enregistre un bon résultat au Cercle

Ce samedi soir, le Standard de Liège se déplaçait au Cercle de Bruges lors de la première journée des Playoffs 2.

Miron Muslic effectuait deux changements dans son onze de départ par rapport à la semaine dernière, Daland et Van der Bruggen débutaient sur le banc tandis que Francis et Marcellin étaient alignés d'entrée de jeu. Côté liégeois, Ronny Deila devait encore se passer des services de Zinckernagel (mollet), mais aussi d'Alzate, suspendu. Cimirot faisait son retour, Emond était titulaire et Canak débutait sur le banc.

Le Standard de Liège était prévenu qu'il allait être constamment mis sous pression. Mis en difficulté par le pressing brugeois, les Rouches perdaient le ballon et voyaient leur adversaire obtenir la première opportunité de la rencontre. Ueda débordait et servait Somers, mais le médian plaçait sa tête à côté (3e). Au quart d'heure de jeu, les Rouches réagissaient via une grosse occasion. Cimirot servait brillamment Emond qui se présentait seul face à Majecki, mais le Gaumais croisait trop son tir (15e). Deux minutes plus tard, c'était au tour d'Ohio de tenter sa chance, mais le Néerlandais croquait son tir (17e). Peu après la demi-heure de jeu, Bokadi soulageait les siens avec une bonne intervention défensive après une jolie pichenette de Ueda devant Bodart (33e). Après un long cafouillage dans la surface liégeoise, le Cercle pensait ouvrir la marque, mais le tir de Francis filait à côté (37e). Le score restait nul et vierge à la pause.

En seconde période, Bodart effectuait un arrêt décisif sur une reprise de la tête de Marcelin (47e) avant de capter un tir de Somers (48e). Ueda pensait délivrer les siens, mais Dussenne puis Bokadi l'empêchaient de marquer en déviant in extremis ses tentatives (63e). En fin de rencontre, Fossey sauvait les siens en se jetant juste devant Ueda (88e).

Au vu de la rencontre, le Standard enregistre un bon résultat au Cercle, un déplacement toujours compliqué. Après une bonne première période, le matricucle 16 s'est éteint après la pause et a vu les Vert et Noir dominer stérilement la partie. Un nul logique. Le Standard reste deuxième de ces Playoffs 2 avec 29 points et revient à deux longueurs de La Gantoise. Le Cercle est 4ème avec 26 unités.

Cercle de Bruges : Majecki, Marcelin (Daland 79e), Popovic, Ravych, Siquet, Deman (Hotic 76e), Lopes (Van der Bruggen 76e), Gboho (Denkey 70e), Somers, Francis, Ueda

Standard de Liège : Bodart, Dussenne, Bope, Laifis, Fossey, Dönnum (Barrett Laursen 66e), Cimirot, Melegoni, Balikwisha (Canak 31e), Ohio (Perica 66e), Emond (Hautekiet 90e+2)

Arbitre : Nathan Verboomen

Avertissement : Deman (49e), Lopez (70e) ; Dönnum (44e)

But :