Arnaud Bodart : "Nous nous en sommes bien sortis"

Le Standard de Liège a partagé l'enjeu au Cercle de Bruges (0-0) ce samedi soir lors de la première journée des Playoffs 2.

"Nous nous en sommes bien sortis aujourd’hui. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions, mais nous non plus. Je pense que le score est assez logique. Au vu du match, c’est un bon point ici, même si nous aurions aimé en avoir plus. Ils ont un style de jeu particulier, nous essayons de jouer au football alors que de leur côté, ils envoient plus de longs ballons. Il est clair que la défense était plus importante aujourd’hui. Maintenant nous avons deux matchs à domicile, il faut faire un six sur six", a confié Arnaud Bodart au micro d'Eleven Sports.

"Chez nous, nous savons de quoi nous sommes capables"

Le prochain match du matricule 16 sera face à La Gantoise samedi prochain, son principal concurrent dans ces PO2. "Deux matchs à domicile maintenant. Chez nous, nous savons de quoi nous sommes capables. Avec une superbe ambiance à la maison, nous allons tout donner", a prévenu le portier liégeois.

Les Liégeois auront tout de même un œil attentif sur la finale de la Coupe de Belgique car en cas de victoire de l’Antwerp, le vainqueur des Europe Play-offs irait directement en Coupe d’Europe. "J’aimerais bien que nous soyons premiers avant toute chose mais c’est sûr que si l’Antwerp peut aller chercher cette victoire, ça ferait un match de moins pour avoir l’Europe. C’est toujours mieux", a conclu Bodart.